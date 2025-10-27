SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALZAROTTI, Guillermo C., q.e.p.d., falleció el 25-10-2025. - El consejo directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales participa el fallecimiento del miembro vitalicio y ex integrante de consejos directivos de la asociación, acompaña a la familia y ruega una oración en su memoria.

† BALZAROTTI, Guillermo, q.e.p.d. - Los ex presidentes de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Ángel Schindel, Rubén Asorey, Aurelio Cid, Enrique Scalone, Hugo Kaplan, Alberto Tarsitano, Humberto Bertazza, Gustavo Zunino, Horacio Ziccardi, Miguel Teson, Horacio Della Rocca, Guillermo Teijeiro, Carlos Abeledo, Guillermo Lalanne y Ofelia Seoane lamentan profundamente el fallecimiento del profesor Balzarotti, apreciado docente, excelente profesional y gran ser humano.

† BALZAROTTI, Guillermo, q.e.p.d. - Acompañamos con oraciones a su esposa, hijas y nietos. Flia. Díaz Menéndez.

