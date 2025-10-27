1
BALZAROTTI, Guillermo Carlos
† BALZAROTTI, Guillermo Carlos, q.e.p.d., falleció el 25-10-2025. - Su esposa Nora Matilde Scionico; sus hijos Nora y José Delgado y Verónica y Fernando Marcelo Spinosa; y sus nietos Mariano Spinosa, Agustina Delgado y Vicente Rencoret Pinochet, Fernando Spinosa y Sofía Díaz Menéndez, Ezequiel Delgado y Guadalupe Delgado participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Invitamos a despedirlo el martes, a las 13, y un responso con posterior sepultura, a las 15, en Jardín de Paz, Ruta Panamericana, Acceso Norte Km. 32.5, Ramal Pilar.
