SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALZAROTTI, Guillermo Carlos, q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa de los segundos martes: Carlos Abeledo, Antonio Figueroa, Roberto Freytes, Guillermo Jauregui, Alfredo Lamagrande, Pedro Pagani, Juan Carlos Peña, Miguel Tesón y Gustavo Zunino acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en memoria del querido Guillermo.

Aviso publicado en la edición impresa