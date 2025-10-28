SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BALZAROTTI, Guillermo, q.e.p.d. - Nos despedimos del maestro y amigo. Nuestras oraciones en su memoria y nuestro acompañamiento con gran afecto a su esposa, hijas y nietos. Fernando Gracia y Jorge Puricelli.

† BALZAROTTI, Guillermo, q.e.p.d. - Poupée y Eduardo Nicora lo despiden con tristeza y abrazan a su familia.

Aviso publicado en la edición impresa