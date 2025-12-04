1
BARALIS, Carmen
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BARALIS, Carmen, falleció el 3-12-2025. - Sus vecinos y amigos de Torre Río La Lucila despedimos a Carmen, un ser muy especial, con mucho cariño quien estará siempre en nuestros corazones.
