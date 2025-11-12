SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARASSI, Marcos, q.e.p.d., 10-11-2025. - Mimi Blaquier y Pedro Silvestri, Anton, Loli y Juan Pereyra Iraola, Magda y Martín Naveira, y sus hijos despedimos a Marcos con tristeza y acompañamos a Magui, a Juli y a toda la familia con mucho cariño y oraciones.

