SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARBAGELATA, Jorge. - Zenón y Federico Ceballos y Néstor Moncayo participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y eminente jurista.

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Carolina y Federico Carenzo junto a sus hijos Felipe, Sonia, Madgalena, Catalina y Matthew lo despiden con profunda tristeza y abrazan a Mónica, Agustín, Victoria, Alfredo y Justo.

Avisos fúnebres

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