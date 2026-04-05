SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Mercedes y Alejandro Mon, junto a sus hijos Mechi y Santiago, Pili y Nico y Santi, despiden con inmensa tristeza a su querido amigo Jorge y abrazan con mucho cariño a Mónica y a sus hijos Agustin, Poti, Alfredo, Justo y sus familias.

✝ BARBAGELATA, Jorge. - I. Sutton, M. Jasin y P. Weissmann acompañamos a su familia en este triste momento.

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Elsa y Juan Gauna (h.) junto a su familia despiden a su entrañable amigo con profunda tristeza y el recuerdo de tantos años compartidos. Abrazan con mucho cariño y oraciones a Mónica, Alfredo, Victoria, Justo, Agustín y sus familias.

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Sus amigos del Club del Roble: Manuel Abajas, Juan Bernaldo de Quirós, Federico Carenzo, Marcelo Coll Areco, Guillermo Combal, Pablo Domínguez, Jorge Dusil, Pablo Guarna, Federico Klein, Héctor Labonia, Carlos Pérez Aquino, Agustín Pérez Cambiasso, Ángel Rodríguez y José Sosa Molina participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido presidente y ruegan una oración en su memoria.

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Despido a un hombre bueno. Matías G. Sánchez Sorondo (a.).

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Juancho y Joana Chiesa, Javier e Inés Orloff, Juan y Valeria Orsi, Flia. Goerens, José y Gloria Sosa Molina, Adriana Trabucco, Felipe y Julieta Ordóñez, Miguel y Paula Hitce, Javier y María Zabaleta, Roberto y Mariana Hornos, Cecilia González Galé, Eugenio y Raquel Maurette y Antonio y Adriana Chalbaud y sus hijos abrazan a Monique y a los chicos con mucho cariño y rezan por el alma del querido Jorge.

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d. - Norberto Frigerio participa su fallecimiento y acompaña con dolor a tan leal amigo.

✝ BARBAGELATA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 3 de abril de 2026. - La comisión directiva de la Asociación Civil C.C. de Golf Las Praderas de Lujan participa con pesar el fallecimiento del señor socio de la institución y ruega una oración en su memoria.

✝ BARBAGELATA, Jorge A. S. - Pablo Gabriel Tonelli y su esposa Gabriela y Alejandro Tonelli participan el fallecimiento del gran amigo Jorge, con quien compartieron 40 años de linda y sincera amistad. Acompañan a la querida Mónica y familia y ruegan una oración en su memoria.

✝ BARBAGELATA, Jorge A. S., q.e.p.d. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

✝ BARBAGELATA, Jorge A. S., q.e.p.d. - Los amigos del muy querido Giorgio lo despedimos con gran tristeza, acompañamos a su familia y rogamos una oración en su memoria. Pablo G. Tonelli, Carlos Salvadores de Arzuaga, Carlos Guaia, Adolfo Tamini, Guillermo Borda, Gastón O¨Donnell, Humberto Schiavoni, Jorge Berisso, Fabián Zampone, Jorge Sawaya, Diego Naveira, Martín Oyhanarte, Ezequiel Huarte, Mario Lusich, Ignacio Curti, Pedro Pirán y Alejandro Tonelli.

Avisos fúnebres

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