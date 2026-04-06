SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARBAGELATA, Jorge. - Tino, Mónica e hijos despiden a un gran amigo y acompañan a Mónica, Agustín, Victoria, Alfredo y Justo con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar.

✝ BARBAGELATA, Jorge A. S., q.e.p.d. - Teresa y Jorge Atucha despiden con tristeza al querido amigo Jorge con el recuerdo de los momentos compartidos y acompañan con sus oraciones a Monique, Agustín, Victoria, Alfredo y Justo.

✝ BARBAGELATA, Jorge A. S., q.e.p.d. - Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ubaldo Aguirre, Alberto A. Allemand, Roberto Arana, Gabriel Astarloa, Luis Bameule, Adalberto Z. Barbosa, Carlos Bastanchuri, Eduardo Becher, Josué Berman, Marcos Bertín, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Guillermo Borda, Enrique Braun Estrugamou, Martín Cabrales, Alfredo Campos, Rodolfo Canese Méndez, Esteban Carcavallo, Federico Carenzo, Eduardo Cartasso Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Manuel Casas, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Daniel Charles, Guillermo Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Sergio Crivelli, Julián de Diego, Eduardo D'Alessio, Félix Devoto, Nicolás Dubourg, Federico Eijo, Martín Farrell, Daniel Féraud, Máximo Fonrouge, Norberto Frigerio, Adelmo Gabbi, Juan Gear, María Teresa González Fernández, Guillermo González Rosas, Jorge González Zuelgaray, Enzo Grillo, Juan José Guaresti (n.), Carlos Haehnel, Guillermo Hang, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Roland Koller, Carlos J. Laplacette, Juan Carlos Li Rosi, Juan E. LLamazares, Daniel Llambías, Marcelo Loprete, Pedro Lylyk, Juan Pablo Maglier, Alberto G. Maquieira, Alejandro Marchionna Faré, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, José Milei, Manuel Montesinos, Eduardo Moore, Carlos Morgan, Julio Naveyra, Juan Javier Negri, Gastón O’ Donnell, Ernesto Orlando, Luis Ovsejevich, Jorge Patané, Luciano Pauls, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Héctor Pozo Gowland, José Luis Puricelli, Alfredo Rodríguez, Fernando Romero Carranza, Héctor Rossi Camilión, Daniel Sabsay, José R. Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, José Siaba Serrate, Vicente Solá, Carlos Speroni, Ignacio Sztutwojner, Mariano de la Torre, León Turjanski, Emilio Varela, Aldo Vizcaino, Steven Wainer y Enrique Zeni participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado consocio y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa