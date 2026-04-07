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BARBAGELATA, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARBAGELATA, Jorge. - El consorcio de Propietarios de Callao 1307 despide con mucho cariño a Jorge Barbagelata. Acompañamos a Mónica y a su familia en este triste y doloroso momento.

BARBAGELATA, Jorge A. S., q.e.p.d. - Paco Rodríguez Villar, Brenda Santagada López y familia despiden a su queridísimo amigo y acompañan con todo cariño a su familia: Mónica, Agustín y Denise, Victoria y Piero, Alfredo y Sofía, Justo e Inés y a sus nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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