SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BARBAGELATA, Jorge. - El consorcio de Propietarios de Callao 1307 despide con mucho cariño a Jorge Barbagelata. Acompañamos a Mónica y a su familia en este triste y doloroso momento.

✝ BARBAGELATA, Jorge A. S., q.e.p.d. - Paco Rodríguez Villar, Brenda Santagada López y familia despiden a su queridísimo amigo y acompañan con todo cariño a su familia: Mónica, Agustín y Denise, Victoria y Piero, Alfredo y Sofía, Justo e Inés y a sus nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa