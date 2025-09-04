SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARBERO, Guillermo Horacio, q.e.p.d., falleció el 2-9-2025. - Diego y Marcela, sus hijos Ignacio y Bally, Alejandro, Paula, Javier y Vicky y sus nietos Isabella, Martín, Nicole y Daniel despiden con muchísimo cariño al querido Guille y acompañan a Andrés, Fede, Tomás, Chapu y sus respectivas familias en este triste momento. Rezamos a Dios.

† BARBERO, Guillermo Horacio, q.e.p.d., falleció el 2-9-2025. - Fernando y Blanca Aguilar, Luis María y Jorgelina Bandieri, Carlos Basco, Roberto y Alicia Battellini, Horacio y Mónica Boló, Juan y Tini Cambiaso, Ernesto y Analía Castagnino, Hugo y Ana Esteva, Héctor y Ana María Iribarne, Jorge y Liliana Jasminoy, Carlos y Cristina Marschoff, Cristian y Marta Sorensen y Carlos y Susana Waisman participamos su deceso y rogamos por su eterno descanso y el consuelo de toda su familia.

Aviso publicado en la edición impresa