BARBERO, Guillermo
† BARBERO, Guillermo. - Rita y Ricardo, Hernán y Cecilia, Chapu y Mariu, Pachi y Aditia despiden con mucho cariño al Abu Tito.
