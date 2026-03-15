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BARBESI, Beatriz M.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BARBESI, Beatriz M., falleció el 10-3-2026. - Su esposo Juan Luis Amestoy; sus hijos Juan Ignacio y Yanina, Mercedes y Andrés e Inés y sus nietos Salvador, Fáti, Magui y Felipa participan su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
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