BARBOZA, Julio, Dr.

BARBOZA, Julio, Dr., 14-10-2025. - Despiden a su querido amigo, acompañan a su familia y ruegan una oración por la paz de su alma. Zaga, Juan José, Alicia e hijos.

BARBOZA, Julio. - Elsa Kelly y Leopoldo Godio lamentan el fallecimiento del distinguido amigo, jurista y diplomático, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BARBOZA, Julio, q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - El Buenos Aires Lawn Tennis Club lamenta profundamente el fallecimiento de su ex presidente 2008; 2014, destacado embajador del servicio exterior argentino, ex titular de la comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas y reconocido profesor de derecho internacional público. Acompañamos a su familia y rogamos una oración en su memoria.

BARBOZA, Julio, q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - La comisión directiva del Buenos Aires Lawn Tennis Club despide con profundo dolor a su ex presidente, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

BARBOZA, Julio. - El Consorcio J. Kennedy 2920 participa el fallecimiento del Sr. Julio Barboza, haciendo llegar sus condolencias a la Flia.

BARBOZA, Julio, q.e.p.d. - Su mujer Laura Guzzetti, sus hijos Teresita y Horacio, Pablo y María y Nicolás; sus nietos Pedro, Santiago, Violeta, Lucía y Julia y su fiel colaboradora Carmen lo despiden con mucho amor. No lo van a olvidar.

