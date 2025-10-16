1
BARBOZA, Julio
LA NACION
† BARBOZA, Julio, q.e.p.d., falleció el 14-10-2025. - Sus amigos del tenis BALTC; Jean P. Bendahan, Juan Bouquet, Antonio Castro, Horacio De Palma, José Deym, Charly Diez, Daniel Falck, Maneco Fraguas, Marcelo Gasparini, Julio Ortega, Mario Ricci, Michael Smith y Daniel Zolezzi, participan con dolor su fallecimiento y envían sus condolencias a Laura y toda su familia.
† BARBOZA, Julio, q.e.p.d. - Mary y Enrique Candioti lo despiden acompañando a Laura con todo afecto y elevan una oración en su memoria.
† BARBOZA, Julio, q.e.p.d. - Gladys Sabia lo recordará con admiración y acompaña a Laurita con cariño.
LA NACION
