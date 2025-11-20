1
BARCELO, Martín
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BARCELO, Martín, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - La camada 1983 del Club Regatas de Bella Vista participa con profundo pesar el fallecimiento del querido Tincho. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y elevamos una oración en su memoria.
