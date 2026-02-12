1
BARCHI, Marcelo Jorge,
✝ BARCHI, Marcelo Jorge, q.e.p.d. - Sus hermanos Eduardo y Silvia y Enrique y María Luisa, hijos y nietos despiden al querido Marcelo y acompañan a Gloria y los chicos con mucha tristeza.
✝ BARCHI, Marcelo Jorge q.e.p.d., 10-2-2026. - Martín Bortagaray y Claudia Rispo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
