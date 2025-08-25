1
BARCIA, Susana Eguren De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BARCIA, Susana Eguren de, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa junto a sus hijos y nietos despiden con oraciones a la querida Susana y acompañan en el dolor a Pedro Luis y su linda familia.
† BARCIA, Susana Eguren de, q.e.p.d., falleció el 23-8-2025 - El consejo superior y la comunidad educativa del Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudios - CUDES despiden con cariño y gratitud a la esposa del Dr. Pedro Luis Barcia, y acompañan a él y a su familia con sus oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos
- 3
Santa Cruz: detuvieron a cuatro personas vinculadas a la Uocra tras el ataque a un empresario que está en coma
- 4
Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad