SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARCIA, Susana Eguren de, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa junto a sus hijos y nietos despiden con oraciones a la querida Susana y acompañan en el dolor a Pedro Luis y su linda familia.

† BARCIA, Susana Eguren de, q.e.p.d., falleció el 23-8-2025 - El consejo superior y la comunidad educativa del Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudios - CUDES despiden con cariño y gratitud a la esposa del Dr. Pedro Luis Barcia, y acompañan a él y a su familia con sus oraciones.

