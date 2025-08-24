SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, q.e.p.d. - La familia Camandone despide a Susi con gran dolor. Acompañamos cariñosamente a Pedro, Maricruz y todos sus seres queridos en este momento y elevamos una oración en su memoria.

† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, q.e.p.d. - falleció el 23-8-2025. - Marcelo y Cecilia Benaglia acompañan a su entrañable amigo Pedro Luis y familia. Rezamos junto a Uds., para que Susana descanse en paz.

