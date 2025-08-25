1
BARCIA, Susana Eguren Huarte De
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, q.e.p.d. - La cátedra de Contenidos Culturales Contemporáneos de la Universidad Austral, Gabri Fabbro, Lau Ventura, Gaby Pauer, Ignacio Barrena y Nacho Di Tullio acompañan al queridísimo Pedro y a su familia en este triste momento. Oramos por Susi.
