SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, falleció el 23-8-2025. - María Elena y Luis La Rosa despedimos a la entrañable Susi y acompañamos con nuestro cariño y oraciones a Pedro Luis y su familia.

† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, q.e.p.d. - La Universidad Austral y, especialmente, la comunidad de la Facultad de Comunicación acompañan con cariño a Pedro, Maricruz y a su familia y ruegan una oración en su memoria.

