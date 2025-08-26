1
BARCIA, Susana Eguren Huarte De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, falleció el 23-8-2025. - María Elena y Luis La Rosa despedimos a la entrañable Susi y acompañamos con nuestro cariño y oraciones a Pedro Luis y su familia.
† BARCIA, Susana Eguren Huarte de, q.e.p.d. - La Universidad Austral y, especialmente, la comunidad de la Facultad de Comunicación acompañan con cariño a Pedro, Maricruz y a su familia y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 3
River tenía el triunfo en la palma de la mano, pero lo dejó escapar porque sigue en construcción
- 4
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”