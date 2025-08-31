SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARCIA, Susana Eguren Huarte de. - La Asociación Entrerriana Gral. Urquiza y su presidente César M. Ansa acompañan en el sentimiento a su socio honorario Prof. P. L. Barcia en tan lamentable pérdida. Ruegan una oración en memoria.

