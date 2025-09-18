LA NACION

BARCOS, Teresita

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARCOS, Teresita, q.e.p.d., falleció el 17-9-2025. - Malicha Fernández Pelayo, Ana María Palazzo, Valeria Fernandez Pelayo y Gastón Estrada y sus hijos Bauti, Manu y Fermin participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Chungui, Santi, Nacho y Julia y a todos sus nietos y piden una oración en su memoria.

BARCOS, Teresita, q.e.p.d., falleció el 17-9-2025. - Luciano Fernández Pelayo, Laura Esquiroz y sus hijos Pedro, Lola y Juan participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Chungui, Santi, Nacho y Julia y piden una oración en su memoria.

BARCOS, Teresita, q.e.p.d., falleció el 17-9-2025. - Los socios y todo el personal de Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su socio fundador Jesús Fernández Pelayo en este dificil momento y piden una oración en su memoria.

BARCOS, Teresita. - Lily Quintas y familia despiden a Tere y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025

  2. La corrida de Cecilia Moreau para abrir la sesión en Diputados
    2

    Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados

  3. Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
    3

    Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible

  4. ¿Qué saben los mercados que nosotros no?
    4

    ¿Qué saben los mercados que nosotros no?

Cargando banners ...