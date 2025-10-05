1
BAREDES, José, Dr.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ BAREDES, José, Dr., 4-10-2025. - Despedimos a nuestro amigo de la vida y acompañamos a Susy y su gran familia en esta triste pérdida. Nicio, Susana, Carina, Mariana, Marcelo, Ernesto, Vivi y Marcelo Sterzovsky.
✡ BAREDES, José, Z.L. - Diana y Johnny Saieg acompañan a Mauricio, Roxana, José, Natan, Casiana, Marcos y familia en este triste momento.
✡ BAREDES, José, Dr., Z.L. - Su esposa Susana, sus hijos, nueras, nietos y bisnietos participan su fallecimiento.
✡ BAREDES, José, Dr., Z.L. - Sus amigos Roberto y Ester Suaya, lamentan profundamente su partida. Acompañamos a Susi y familia en este doloroso momento.
