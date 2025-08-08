BARRAL COURTIS, José
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BARRAL COURTIS, José. - Tortugas Country Club S.A. participa el fallecimiento de quien fuera director y ruega una oración en su memoria.
BARRAL COURTIS, José. - Tortugas Country Club F.D. y Social participa el fallecimiento de quien se desempeñó en el cargo de tesorero, consejero y actualmente adherente vitalicio de la institución y ruega una oración en su memoria.
BARRAL COURTIS, José. - Gastón Dorignac e hijos acompañan a Santiago y Marcos en este momento.
† BARRAL COURTIS, José, q.e.p.d. - Sus hijos Marcos y Santiago Barral, Agustina Ruival y sus nietos Cruz, Santos e Inés Barral Ruival lo despiden con mucho cariño y piden una oración en su memoria.
† BARRAL COURTIS, José, q.e.p.d. - Teresa Carreras, sus hijos Marcos y Santiago Barral y Agustina Ruival, Agustina y Magdalena Llavallol junto a sus nietos despiden a Pipi con mucha tristeza.
† BARRAL COURTIS, José, q.e.p.d. - Su hermana María Elena Barral de Berreta y sus sobrinas Marina y Estela lo despiden con mucho cariño.
† BARRAL COURTIS, José. - Graciela Zavala de Ruival, hijas, yernos y nietos, acompañan a Santiago y Marcos y despiden a Pipi con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años
- 3
Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025
- 4
“¡Xenofobia!“: la queja de los ecuatorianos que debieron volver a rendir el examen de residencias bajo un estricto control