LA NACION

BARRUTI, María Catalina

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARRUTI, María Catalina, 29-8-2025. - Tus hijos Florencia, Angel, Catalina, Trini y tus nietos Tatiana, Agustina, Tomi, Camila, More, Pia y Joaco te despedimos. Gracias por tu compasión, entrega y alegría.

BARRUTI, María Catalina, falleció el 29-8-2025. - Sus hermanas Carmen, Teresa y Ana y sus sobrinos Sonia, Carmencita, Diego, Patricia, Silvina, Mariano y Juan José la despedimos con infinito amor.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo se vota en cada provincia
    1

    Calendario de elecciones 2025, provincia por provincia: cuándo se vota

  2. Toyota dispuso aumentos para septiembre: cómo quedaron los precios de todos sus modelos
    2

    Toyota dispuso aumentos para septiembre: cómo quedaron los precios de todos sus modelos

  3. La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
    3

    La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica

  4. Quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
    4

    Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos

Cargando banners ...