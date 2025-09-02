SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BARRUTI, María Catalina, 29-8-2025. - Tus hijos Florencia, Angel, Catalina, Trini y tus nietos Tatiana, Agustina, Tomi, Camila, More, Pia y Joaco te despedimos. Gracias por tu compasión, entrega y alegría.

† BARRUTI, María Catalina, falleció el 29-8-2025. - Sus hermanas Carmen, Teresa y Ana y sus sobrinos Sonia, Carmencita, Diego, Patricia, Silvina, Mariano y Juan José la despedimos con infinito amor.

Aviso publicado en la edición impresa