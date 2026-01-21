1
BARTUSCH, Charlotte Susanna,
✝ BARTUSCH, Charlotte Susanna, q.e.p.d. - El directorio y el consejo de vigilancia de FV S.A. lamentan mucho el fallecimiento de Lotti y acompañan a la familia en este momento tan triste.
