BARTUSCH, Charlotte Susanna,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BARTUSCH, Charlotte Susanna, q.e.p.d. - El directorio y el consejo de vigilancia de FV S.A. lamentan mucho el fallecimiento de Lotti y acompañan a la familia en este momento tan triste.

