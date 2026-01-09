SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BASAVILBASO, Alberto, q.e.p.d. - Su mujer María Luisa Almanza, sus hijos María Luisa y Jaime Romero Villanueva, Enriqueta y Francois Botet de Lacaze, Alberto y Carolina Escobar González, Fernanda, Rosario, Angeles y Jaime Gargiulo y Mariano y Marianela Dalla Riva; y sus nietos Jaime, Gonzalo y Francisco Romero Villanueva, Maximiliano y Candelaria Botet de Lacaze, Salvador y Pilar Basavilbaso, Paz Nutter Basavilbaso, Rosario Tiscornia Biaus, Samuel y Antonio Gargiulo Basavilbaso, Lautaro Hernández y Victoria Basavilbaso, lo despiden con mucho cariño, agradecen una oración en su memoria e invitan a despedirlo hoy, a las 12.15, en el Jardín de Paz.

✝ BASAVILBASO, Alberto, (Betún), q.e.p.d. - Sus sobrinos Roberto, Ema, Carola y Gloria lo despiden con profundo cariño y acompañan a su familia.

✝ BASAVILBASO, Alberto, (Betún), q.e.p.d. - Sus cuñados Almanza: Silvia A. de Álvarez, Cristina A. y Daniel López Quesada, Eulogio A. y Vivian Tanke Paz (as.), Ana María A. y Walter O¨Brain (as.), Laura A. de Garimaldi, María Beatriz, Inés A. y Marcelo Muñoz Wright y Mariana A. y Marcelo Landivar, sobrinos y sobrinos nietos acompañan a Marilú, hijos y nietos y ruegan oraciones por su eterno descanso.

✝ BASAVILBASO, Alberto. - La coordinación de análisis pecuario de la SAGyP acompaña a Enriqueta y a sus seres queridos en este doloroso momento.

✝ BASAVILBASO, Alberto (Betún), q.e.p.d. Los integrantes de la Mesa Chica: Alejandro Baccaro, Francisco Casas, Esteban Gamondés, Facundo Ganin, Pablo López Alduncin, Alejo Martinez Borque, Diego Nedelcu, Juan Manuel Olima, Federico Peña y Juan Sarcone abrazan a su querido amigo Beto y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

