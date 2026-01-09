LA NACION

BASAVILBASO, Alberto,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BASAVILBASO, Alberto, q.e.p.d. - Su mujer María Luisa Almanza, sus hijos María Luisa y Jaime Romero Villanueva, Enriqueta y Francois Botet de Lacaze, Alberto y Carolina Escobar González, Fernanda, Rosario, Angeles y Jaime Gargiulo y Mariano y Marianela Dalla Riva; y sus nietos Jaime, Gonzalo y Francisco Romero Villanueva, Maximiliano y Candelaria Botet de Lacaze, Salvador y Pilar Basavilbaso, Paz Nutter Basavilbaso, Rosario Tiscornia Biaus, Samuel y Antonio Gargiulo Basavilbaso, Lautaro Hernández y Victoria Basavilbaso, lo despiden con mucho cariño, agradecen una oración en su memoria e invitan a despedirlo hoy, a las 12.15, en el Jardín de Paz.

BASAVILBASO, Alberto, (Betún), q.e.p.d. - Sus sobrinos Roberto, Ema, Carola y Gloria lo despiden con profundo cariño y acompañan a su familia.

BASAVILBASO, Alberto, (Betún), q.e.p.d. - Sus cuñados Almanza: Silvia A. de Álvarez, Cristina A. y Daniel López Quesada, Eulogio A. y Vivian Tanke Paz (as.), Ana María A. y Walter O¨Brain (as.), Laura A. de Garimaldi, María Beatriz, Inés A. y Marcelo Muñoz Wright y Mariana A. y Marcelo Landivar, sobrinos y sobrinos nietos acompañan a Marilú, hijos y nietos y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BASAVILBASO, Alberto. - La coordinación de análisis pecuario de la SAGyP acompaña a Enriqueta y a sus seres queridos en este doloroso momento.

BASAVILBASO, Alberto (Betún), q.e.p.d. Los integrantes de la Mesa Chica: Alejandro Baccaro, Francisco Casas, Esteban Gamondés, Facundo Ganin, Pablo López Alduncin, Alejo Martinez Borque, Diego Nedelcu, Juan Manuel Olima, Federico Peña y Juan Sarcone abrazan a su querido amigo Beto y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
    1

    Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela

  2. Darín: la "tarjeta roja" que le sacó su mujer, el recuerdo de su hermana Alejandra y el viaje a Barcelona a la espera del nieto
    2

    Ricardo Darín: del “sube y baja emocional” y su futuro como abuelo a por qué Florencia Bas le sacó “tarjeta roja”

  3. Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento
    3

    Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento en su casa

  4. Cómo fue el momento en que un panel de vidrio cayó sobre un hombre en un café
    4

    “Tras el golpe, se paró para acomodar la mesa”. Cómo fue el momento en que un panel de vidrio cayó sobre un hombre en un café

Cargando banners ...