SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BASAVILBASO, Alberto, q.e.p.d. - María Susana Arzeno y sus hijos Juan Cruz, Gonzalo y Paola y Ángeles Quiroga acompañan a Marilú y a Enriqueta con mucho cariño.

BASAVILBASO, Alberto, q.e.p.d. - Sus amigos del grupo de hockey del BARC: Genoveva Quesada, Mechi Cánepa, Martín y Luz Echavarría, Estela y José Zorrilla, Silvia y Héctor Lasala, Marta y Miguel F. de Bobadilla, Mariela y Willy G. Eleisequi, Raquel y Juanca Serra, Pupi y Hernán Carlino despiden al querido Betún con mucha pena.

