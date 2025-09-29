SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BASILE, Nelly Josefina, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Sus hijos, nietos y toda su familia, agradecidos por todo el amor que nos brindó, invitamos a despedirla hoy lunes, en la Cochería Morelli, de 10 a 12 horas.

Aviso publicado en la edición impresa