BASILE, Nelly Josefina
† BASILE, Nelly Josefina, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Sus hijos, nietos y toda su familia, agradecidos por todo el amor que nos brindó, invitamos a despedirla hoy lunes, en la Cochería Morelli, de 10 a 12 horas.
