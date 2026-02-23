SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.

