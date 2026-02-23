BASSO, Carlos E.,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
✝ BASSO, Carlos E., q.e.p.d., 22-2-2026. - Sus sobrinos Tony Cebollero, M. Celia Basso y su sobrino nieto Marcos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Rafa, Euge Y Nina en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Logro en Luján: trasladan a un santuario a los dos osos que quedaron a la deriva en el exzoo junto con otros 60 animales
- 3
Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama
- 4
Tomás Etcheverry, campeón: hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó su primer título ATP