BATTISTELLI, Nélida
† BATTISTELLI, Nélida. - El equipo y directorio de FRESA y CTSA acompañan a su hijo Juan Manuel en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
