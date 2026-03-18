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BAUZAS, Carlos Alfredo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BAUZAS, Carlos Alfredo, falleció en España, el 17-3-2026. - Sus amigos Juan C. Collin y Flia. Jorge H. Schneider y Flia. y Oscar C. De Luise y Flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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