BAUZAS, Carlos Alfredo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ BAUZAS, Carlos Alfredo q.e.p.d., falleció en Vigo, España, el 17-3-2026. - Elena y Armando Loson junto a sus hijos María, Tate y Barbie, Elenita y Darío, despiden con mucha tristeza a su amigo Carlitos, ofreciendo oraciones por su alma, y acompañan a Elisa e hijos con mucho cariño.
✝ BAUZAS, Carlos Alfredo q.e.p.d., falleció en Vigo, España, el 17-3-2026. - El presidente de Grupo Albanesi, su directorio y colaboradores, lamentan profundamente el fallecimiento de Carlos A. Bauzas y acompañan a Elisa e hijos y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.
✝ BAUZAS, Carlos Alfredo q.e.p.d., falleció en Vigo, España, el 17-3-2026. - Bárbara y Armando Losón (h) e hijos despiden con profundo pesar a Carlitos y acompañan con mucho cariño a Elisa, Carlos, Verona, Eloy, Fernanda y Andy, y a toda su familia, acompañándolos en este doloroso momento y elevando una oración en su memoria.
