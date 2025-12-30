LA NACION

BEAZLEY, Jorge

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BEAZLEY, Jorge, q.e.p.d. - Gustavo y Alejandra Martínez, Cati y su ahijada Elo lo despiden con mucha pena.

BEAZLEY, Jorge A. - Sus hermanos María Martha, María Elvira y Luis Altgelt, con sus hijos y nietos lo despiden con gran pena.

BEAZLEY, Jorge A., q.e.p.d. - José María y María Angélica Cantilo lo despiden muy afectuosamente y acompañan en su pena a María Martha y Manu.

BEAZLEY, Jorge. - Alberto Herz (h.), Coty, Antonia y Albertina despiden con profundo dolor al queridísimo Jorge y acompañan a su hija Manu y sus nietos Fran, More, Segu y Manolo en este momento tan triste.

