SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BEGUY, Luis Eduardo, q.e.p.d., falleció el 28-12-2025. - Su esposa Susana, sus hijos Agustina y Fede, Juan Ignacio y Paula, y Dolores y Facu y sus nietos Mora, Sofía y Francisco lo despiden con mucho amor.

† BEGUY, Luis Eduardo, q.e.p.d., falleció el 28-12-2025. - Su madre María Luisa Cassinelli de Beguy y sus hermanos Raúl Alberto, Gustavo, Alejandro y Alejandra Colina, Guillermo y Juan Pablo y Marcelo Bianchi participan su regreso a la casa del Padre y ruegan una oración en su memoria.

† BEGUY, Luis Eduardo, q.e.p.d., falleció el 28-12-2025. - Senka Vladusic y sus hijos Gastón Beguy y Adriana Bljic, María Beguy y Hernán Dorsch despiden con cariño a Luis y acompañan a Susana y los chicos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

