LA NACION

BEGUY, Luis Eduardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BEGUY, Luis Eduardo, q.e.p.d., falleció el 28-12-2025. - Su esposa Susana, sus hijos Agustina y Fede, Juan Ignacio y Paula, y Dolores y Facu y sus nietos Mora, Sofía y Francisco lo despiden con mucho amor.

BEGUY, Luis Eduardo, q.e.p.d., falleció el 28-12-2025. - Su madre María Luisa Cassinelli de Beguy y sus hermanos Raúl Alberto, Gustavo, Alejandro y Alejandra Colina, Guillermo y Juan Pablo y Marcelo Bianchi participan su regreso a la casa del Padre y ruegan una oración en su memoria.

BEGUY, Luis Eduardo, q.e.p.d., falleció el 28-12-2025. - Senka Vladusic y sus hijos Gastón Beguy y Adriana Bljic, María Beguy y Hernán Dorsch despiden con cariño a Luis y acompañan a Susana y los chicos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Peronistas, radicales y macristas se unen contra Kicillof por su veto al presupuesto de los diputados bonaerenses
    1

    El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición

  2. El calendario completo de Anses de enero
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de enero 2026

  3. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía
    3

    Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este lunes 29 de diciembre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de diciembre

Cargando banners ...