BELLIDO, Agustina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELLIDO, Agustina q.e.p.d., falleció el 11-1-2026. - Su padre Héctor Ernesto Bellido, sus hijos Martina y Marcos, sus hermanos Mariana y Martín, sus cuñados Nicolás y Manuela, y sus sobrinos Máximo y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BELLIDO, Agustina, q.e.p.d., falleció el 11-1-2026. - Alejandro Bruno Dierking, tus hijos Martina y Marcos te despedimos con mucho dolor y pedimos para que estés en paz.

BELLIDO, Agustina, q.e.p.d. - falleció el 11-1-2026. - María Inés Sambrizzi de Reynal e hijos acompañan a Héctor y familia con todo cariño.

