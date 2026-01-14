SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ BELLIDO, Agustina, q.e.p.d., falleció el 11-1-2026. - Raúl E Ortiz, hijos y nietos despedimos a la querida Agus con gran dolor, y acompañamos a Héctor y familia con enorme cariño.

✝ BELLIDO, Agustina, q.e.p.d., 11-1-2026. - Acompañamos a nuestra querida Maru y a todos los Bellido en este triste momento. Marta Beltrami, Martín Rappallini, Federico, Vale, Ignacio, Mechi, Nicolás y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa