SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BELTRAMINO, Daniel, Dr., q.e.p.d. - Los miembros de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría participamos con profundo pesar el fallecimiento del doctor Daniel Beltramino, expresidente de nuestra sociedad. Fue miembro honorario de la SAP, ocupando distintos cargos en la comisión directiva de la entidad matriz, siendo elegido presidente en el período 2002-2005. Fue un incansable trabajador que veló por los derechos de los niños y de los profesionales durante toda su carrera profesional, ejemplo de bondad, de humildad y respeto por sus colegas. En este momento de tristeza recordamos con afecto a quien fuera un colaborador incondicional de la SAP. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Avisos fúnebres

