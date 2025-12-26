LA NACION

BELTRAMINO, Daniel, Dr.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BELTRAMINO, Daniel, Dr., q.e.p.d. - Los miembros de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría participamos con profundo pesar el fallecimiento del doctor Daniel Beltramino, expresidente de nuestra sociedad. Fue miembro honorario de la SAP, ocupando distintos cargos en la comisión directiva de la entidad matriz, siendo elegido presidente en el período 2002-2005. Fue un incansable trabajador que veló por los derechos de los niños y de los profesionales durante toda su carrera profesional, ejemplo de bondad, de humildad y respeto por sus colegas. En este momento de tristeza recordamos con afecto a quien fuera un colaborador incondicional de la SAP. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El otro Mac Allister que sueña con el Mundial: "Mi esposa me dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista"
    1

    Kevin Mac Allister: “Mi esposa dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista”

  2. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre
    2

    Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre

  3. Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas
    3

    Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas

  4. Un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
    4

    La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

Cargando banners ...