1
BELTRÁN, Jorge Baltasar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BELTRÁN, Jorge Baltasar, q.e.p.d., 25-12-2025. - Sus sobrinos Alejandra Beltrán Schelgel, Luis Schelgel y Martina Schelgel lo despiden con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Qué dijo la madre de Felicitas, la joven argentina que se casó con un estadounidense y ahora podría ser deportada de EE.UU.
- 3
Un juez que ya condenó a Cristina Kirchner intervendrá en el juicio por el caso Hotesur y Los Sauces
- 4
A un mes y medio de su asunción, el vicepresidente de Bolivia se declaró “opositor”