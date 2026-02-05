1
BENEGAS, Manuel,
✝ BENEGAS, Manuel, q.e.p.d. - Sus hermanos Malena, Stella, Marcela y Michael Johnston, Patricio y Daniela Quaintenne, Davi y Graciela Obarrio, sobrinos y sobrinos nietos lo despiden con mucha tristeza y rezan por su eterno descanso.
