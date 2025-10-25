SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BENEVENTI de FREIRE, Norma Lía, q.e.p.d. - Alicia Craviotto, Chiquita y Aldo Jait, Lucía La Greca, Mónica Mangudo, Mabel y Alejandro Norro, Estela y Eduardo Riva, Chichí Rossi, Ana María Viscay y Jorge di Lello ruegan una oración en su memoria y acompañan a su querida amiga Adriana Freire por el fallecimiento de su madre.

