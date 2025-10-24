1
BENEVENTI, Norma Lia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BENEVENTI, Norma Lia, q.e.p.d., falleció el 23-10-2025. - El Tribunal de Ética del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires acompaña a su presidente Adriana Freire por el fallecimiento de su madre, rogando una oración por su memoria.
† BENEVENTI, Norma Lia, q.e.p.d., falleció el 23-10-2025. - Sus amigos y miembros del Tribunal, Carlos A. Ortega, Ricardo A. Armando, Carlos I. Benguria (h.), Marcos A. España Sola, Enrique H. Garbarino, Francisco J. Puiggari, Silvia Impellizzeri, Viviana M. López Zanelli y Alfonso Gutiérrez Zaldívar acompañan con mucho cariño a su amiga Adriana Freire por el fallecimiento de su madre, rogando una oración a Dios por su eterno descanso.
