SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BENTOLILA, Marta Carolina, 8-12-2025. - Sus hijas Carolina y Mariana, sus yernos Pablo y Bart y sus nietos Lucía, Peter y Pía la despiden con gran amor, la van a extrañar mucho y ruegan una oración en su memoria.

† BENTOLILA, Marta Carolina, q.e.p.d. - Mi querida Martita, te despido con amor. Abrazo a tus hijas y seres queridos. Te quiero para siempre. Betina Bourdette.

† BENTOLILA, Marta Carolina, q.e.p.d. - Maureen, Pablo Falo y familia, desde EE.UU., participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa