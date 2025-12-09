LA NACION

BENTOLILA, Marta Carolina

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BENTOLILA, Marta Carolina, 8-12-2025. - Sus hijas Carolina y Mariana, sus yernos Pablo y Bart y sus nietos Lucía, Peter y Pía la despiden con gran amor, la van a extrañar mucho y ruegan una oración en su memoria.

BENTOLILA, Marta Carolina, q.e.p.d. - Mi querida Martita, te despido con amor. Abrazo a tus hijas y seres queridos. Te quiero para siempre. Betina Bourdette.

BENTOLILA, Marta Carolina, q.e.p.d. - Maureen, Pablo Falo y familia, desde EE.UU., participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LA NACION
