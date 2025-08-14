1
BERENSZTEIN, Héctor
✡ BERENSZTEIN, Héctor, 6-11-30; 13-8-2025. - Su esposa Juanita; sus hijos Pinchu, Miriam y Sergio; sus hijos políticos, nietos y bisnieto lamentan su fallecimiento.
