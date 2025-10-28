SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BERESVYL, Mario Haroldo, falleció el 26-10-2025. - Sus hermanos políticos Guadalupe Maggi y José Antonio Rabuffetti, sus sobrinos Claudia Rabuffetti y Manuel Morales y sus sobrinos nietos Juan Manuel y Tomás Ignacio Morales participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

