BERGIA DE NOGUEIRA, Aída Gladys
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
BERGIA de NOGUEIRA, Aída Gladys - Beatriz Butin Vda. de Faini; sus hijos Giselle, Daniel, Alejandro y Carlos despiden con profunda tristeza y dolor a su querida amiga Gladys y acompañan con todo cariño a sus hijas Graciela y Mabel, a su yerno Edgardo Sprenger y demás familiares con una oración en su memoria.
† BERGIA de NOGUEIRA, Aida Gladys, q.e.p.d., falleció el 12-11-2025. - Sus hijas Graciela y Mabel, sus nietas Delfina y Julieta y su hijo político Edgardo Sprenger la despiden con tristeza y con mucho amor, recordando toda una vida juntos.
