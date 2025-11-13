SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

BERGIA de NOGUEIRA, Aída Gladys - Beatriz Butin Vda. de Faini; sus hijos Giselle, Daniel, Alejandro y Carlos despiden con profunda tristeza y dolor a su querida amiga Gladys y acompañan con todo cariño a sus hijas Graciela y Mabel, a su yerno Edgardo Sprenger y demás familiares con una oración en su memoria.

† BERGIA de NOGUEIRA, Aida Gladys, q.e.p.d., falleció el 12-11-2025. - Sus hijas Graciela y Mabel, sus nietas Delfina y Julieta y su hijo político Edgardo Sprenger la despiden con tristeza y con mucho amor, recordando toda una vida juntos.

