BERISSO, Carlos A., Contraalmirante, (Re)

BERISSO, Carlos A., contraalmirante, (RE). - Charo y Alberto Altimir e hijos participan con dolor su partida.

