SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BERISSO, Carlos Alberto, Calte. (R), q.e.p.d. - La Cámara de Comandantes de la Fragata Libertad despide con pesar a su camarada y ruega una oración en su memoria.

† BERISSO, Carlos Alberto, Almte. (R). - Sus hijos Santiago, Carolina y Virginia; sus nietos Agustín, Nicolás, Francisco, Josefina, Faustina, Felicitas y Fermina, su nuera María Marta y sus yernos Luis y Alfredo lo despiden con mucho amor. Lo recordaremos siempre con mucha luz y alegría.

† BERISSO, Carlos Alberto, Almte. (R). - Alfredo Debernardi (p.) y Alfredo Debernardi (h.) despiden a su gran amigo y ruegan una oración en su memoria.

