1
BERISSO, M. Elvira Gaibrois De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† BERISSO, M. Elvira Gaibrois de, q.e.p.d., falleció el 26-10-2025. - Tus amigos Wartjes, Marti Garro, Altimir, Vilardo, Campana, Piccinini, Alvarez Vivar, Boix, Rosito, Inda, Cruces, Domenech, Otero Lacoste, Velasco, Giménez Uriburu y Colombotto acompañan a Carlos, Virginia, Santiago, Carolina y a todos sus nietos en el dolor de tan triste despedida. Entierro hoy, 11.30 hs., en el Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reacción positiva: escaló la soja en el mercado internacional y cerró en el precio más alto de los últimos cuatro meses
- 3
La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado
- 4
Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso