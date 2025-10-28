SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† BERISSO, M. Elvira Gaibrois de, q.e.p.d., falleció el 26-10-2025. - Tus amigos Wartjes, Marti Garro, Altimir, Vilardo, Campana, Piccinini, Alvarez Vivar, Boix, Rosito, Inda, Cruces, Domenech, Otero Lacoste, Velasco, Giménez Uriburu y Colombotto acompañan a Carlos, Virginia, Santiago, Carolina y a todos sus nietos en el dolor de tan triste despedida. Entierro hoy, 11.30 hs., en el Jardín de Paz.

